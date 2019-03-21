20 Mart Süper ay tutulması burçlara etkisi ve burç yorumları oldukça merak ediliyor. Haberimizde bu merakınızı dindirecek olan bilgiler vermeye çalıştık. Tüm Türkiye'de merakla beklenen Süper ay Türkiye'den gün batımından hemen sonra (17:30 İstanbul) kuzeydoğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede bulunur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denilmektedir.
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SÜPER AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ
Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. Aslan Burcu'nda dolunay ve Süper ay tutulmasının etkilerini astrologlar şöyle aktarıyor; Süper ay tutulması herkesi ve herşeyi tehdit olarak algılamamıza sebep olacak. Gururlu başkaldırılar, hakkını alma ve hesap sorma girişimleri, karşı taarruza geçme eğilimleri yükselecek. Politik ve Sosyal hayatımızda Milli ve manevi duyguların tavan yapmasına neden olacak açıklamalar gelecek.
Süper ay tutulması ile sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, maddi veya manevi değerlerinizi, önceliklerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu, konumunuzu korumak adına mücadele edeceğimiz, hiç bir konuda geri adım atmayı kolay kabul etmeyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Kendinizi bugüne dek bizi rahatsız etmiş olan ama bir türlü tam istediğiniz tavrı alamadığınız durumlar karşısında, ödünsüz ve gözü kara çıkışlar yapmaya hazır bulabilirsiniz. Aynı şekilde haksızlık etmiş ya da fazla baskı yapmış, haddiniz olmayan şeylere karışmış olmakla suçlanıp, umduğunuzdan daha sert bir çıkışla üzerinize gelindiğine de şahit olabilirsiniz. Ay tutulması sizleri ya hep ya hiç düzlemine sürükleyebileceği için bu süreci kayba uğramadan geçirmeye bakın.
SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (17:30 İstanbul) kuzeydoğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde doğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp, güney yönünde ilerleyerek batı yönünden batmaya başlayacak. Bu esnada 05:30 (İstanbul) civarında Süper Ay Tutulması başlayacak ve sabah 07:30'a kadar tutulma özellikle batı illerinden gözlemlenebilecek.
SÜPER AY NEREDEN İZLENECEK?
Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.
SÜPER AY NEDİR?
Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.
AY TUTULMASI NEDİR?
Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.
SÜPER AY KAÇ YILDA BİR OLUR?
2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay, havanın açık olduğu her noktadan görülebilecek.
2019 YILINDA GERÇEKLEŞECEK DOĞA OLAYLARI
MART
21 Mart: Ay dolunay evresinde
23 Mart: Mars yaz ekinoksu
29 Mart: Ay ile Satürn yakın konumda
NİSAN
1 Nisan: Ay enöte konumda (405576 km)
5 Nisan: Ay yeniay evresinde
11 Nisan: Merkür en büyük batı uzanımında (28 derece)
12 Nisan: Ay ilkdördün evresinde
17 Nisan: Ay enberi konumunda (364208 km)
19 Nisan: Ay dolunay evresinde
22 Nisan: Dünya günü
26 Nisan: Ay sondördün evresinde
MAYIS
5 Mayıs: Ay yeniay evresinde
6 Mayıs: Eta Aquarid Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 30 adet)
12 Mayıs: Ay ilkdördün evresinde
14 Mayıs: Ay enberi konumunda (369015 km)
19 Mayıs: Ay dolunay evresinde
26 Mayıs: Ay sondördün evresinde, Ay enöte konumunda (401133 km)
HAZİRAN
3 Haziran: Ay yeniay evresinde
8 Haziran: Ay enberi konumunda (368506 km)
10 Haziran: Ay ilkdördün evresinde, Jüpiter karşı konumda
17 Haziran: Ay dolunay evresinde
19 Haziran: Merkür Mars ile yakın geçişte (0.2 derece)
23 Haziran: Ay enöte konumunda (404548 km)
25 Haziran: Ay sondördün evresinde
30 Haziran: Asteroid günü
TEMMUZ
2 Temmuz: Tam Güneş tutulması. Arjantin ve Şili'den gözlenecek olan tutulma ülkemizden gözlenemeyecek.
4 Temmuz: Yer enöte noktasında (152 milyon km). Ay, Mars'ın önünden geçiyor.
7 Temmuz: Merkür, Mars'ın 3.8 derece yakınında.
9 Temmuz: Temmuz Satürn, karşıkonumda.
16 Temmuz: Parçalı Ay tutulması. Ülkemizden gözlenebilecek tutulma, Ay'ın Türkiye saati ile 21:43:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. 23:01:43'te tam bölge konisine giren Ay, 00:30:43'te tutulmanın ortasında olacak. Daha sonra sırasıyla 01:59:39'da tam gölge konisinden, 03:17:36'da da yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecektir. Ay, Yer'in tam gölge konisinden 2sa57dk56sn, yarı-gölge konisinden ise 5sa33dk43sn sürede geçecek. Ay, Satürn'ün önünden geçiyor. Ay, Plüton'un önünden geçiyor.
24 Temmuz: Merkür, Venüs'ün 5.7 derece yakınında.
29 Temmuz: Güney Delta-Aquarid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih. Kova takımyıldızı doğrultusunda gözlenecek olan meteor yağmurunda, saatte yaklaşık 15-20 meteor gözlenmesi beklenmektedir.
AĞUSTOS
9 Ağustos: Merkür, en büyük batı uzanımında (19 derece).
12 Ağustos: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor. Ay, Plüton'un önünden geçiyor. Perseid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih. 17 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam eden bu meteor yağmuru 12 Ağustos gecesi maksimuma ulaşacaktır. Saatte ortalama 60 meteor gözlenmesi beklenmektedir. Meteorlar Kahraman (Perseus) takımyıldızı doğrultusundan gelecektir.
14 Ağustos: Venüs, Mars'ın 0.3 derece yakınından geçiyor.
EYLÜL
3 Eylül: Merkür, Mars'ın 0.7 derece yakınından geçiyor.
8 Eylül: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor.
9 Eylül: Ay, Plüton'un önünden geçiyor. Neptün, karşıkonumda.
13 Eylül: Merkür, Venüs'ün 0.3 derece yakınından geçiyor.
23 Eylül: Sonbahar ılımı (UT 07:50)
EKİM
4 Ekim: Dünya Uzay Haftası'nın ilk günü
5 Ekim: Uluslararası Ay Gözlemi gecesi. Ay, Satürn'ün önünden geçiyor
6 Ekim: Ay, Plüton'un önünden geçiyor
8 Ekim: Mars için yaz gündönümü
9 Ekim: Draconid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 20 tane)
20 Ekim: Merkür, en büyük doğu uzanımında (25 derece)
21 Ekim: Orionid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 60 tane)
27 Ekim: Uranüs, karşıkonumda
30 Ekim: Merkür, Venüs'ün 2.7 derece yakınından geçiyor
KASIM
2 Kasım: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor Ay, Plüton'un önünden geçiyor
11 Kasım: Merkür, Güneş'in önünden geçiyor. Geçiş ülkemizden 15:35:27'de gözlenmeye başlayacak. 21:04:14'te sone erecek olan geçiş, Güneş'in batımına kadar gözlenebilecek.
17 Kasım: Leonid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 15 tane)
24 Kasım: Venüs, Jüpiter'in 1.4 derece yakınından geçiyor
28 Kasım: Ay, Jüpiter'in önünden geçiyor. Merkür, en büyük batı uzanımında (20 derece)
29 Kasım: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor
30 Kasım: Ay, Plüton'un önünden geçiyor
ARALIK
13 Aralık: Geminid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih
26 Aralık: Halkalı Güneş tutulması. Ülkemizden gözlenemeyecek olan tutulma, ülkemiz saatiyle 05:29:51'de başlayıp, 11:05:44'te sona erecektir
27 Aralık: Ay, Plüton'un önünden geçiyor
29 Aralık: Ay, Venüs'ün önünden geçiyor
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