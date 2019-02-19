Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.02.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 21:31

, ne anlama geliyor? Türkiye'den izlenebiliyor mu?

, ne anlama geliyor sorusu bu akşam vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Türkiye'den izlenebiliyor mu? İşte detaylar...

2019 yılının ilk Süper Ay'ı için heyecan başladı. Süper Ay görülmeye başlandığından itibaren vatandaşlar internette Süper Ay nedir, Süper Ay ne anlama geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebiliyor. Peki, Süper Ay Türkiye'den izlenebiliyor mu? İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSüper Ay nedir, ne anlama geliyor? Süper Ay Türkiye'den izlenebiliyor mu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar