2019 yılının ilk Süper Ay'ı için heyecan başladı. Süper Ay görülmeye başlandığından itibaren vatandaşlar internette Süper Ay nedir, Süper Ay ne anlama geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebiliyor. Peki, Süper Ay Türkiye'den izlenebiliyor mu? İşte detaylar...