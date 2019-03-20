Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobil ile Umut Karakaş'ın kullandığı 23 TD 487 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.

Kazada, sürücü Çetin, eşi Gülay, çocukları Bejna Naz ve Reyna Cemre Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Karakaş yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülay Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.