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  • 20.03.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 19:49

'da korkunç ! Çok sayıda yaralı var

'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

-Şanlıurfa kara yolunda, 'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobil ile Umut Karakaş'ın kullandığı 23 TD 487 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.

da, sürücü Çetin, eşi Gülay, çocukları Bejna Naz ve Reyna Cemre Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Karakaş yaralandı.

DURUMU AĞIR
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülay Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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