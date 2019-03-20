Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda sonuçlar belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şimdi birçok kişi bu haftanın kazanan numaralarını merak ediyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 20 Mart Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama...

20 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 12 - 28 - 32 - 34 ve +2

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.