Muhteşem doğa olaylarından bir tanesi daha olan Süper Ay bugün Türkiye'den gözlemlenebilecek. Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli. Süper ay ile ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak halde olacak. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Peki süper ay tutulmasının burçlara etkisi nedir, Süper Ay tutulması ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

SÜPER AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ

Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. Aslan Burcu'nda dolunay ve Süper ay tutulmasının etkilerini astrologlar şöyle aktarıyor; Süper ay tutulması herkesi ve herşeyi tehdit olarak algılamamıza sebep olacak. Gururlu başkaldırılar, hakkını alma ve hesap sorma girişimleri, karşı taarruza geçme eğilimleri yükselecek. Politik ve Sosyal hayatımızda Milli ve manevi duyguların tavan yapmasına neden olacak açıklamalar gelecek.

Süper ay tutulması ile sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, maddi veya manevi değerlerinizi, önceliklerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu, konumunuzu korumak adına mücadele edeceğimiz, hiç bir konuda geri adım atmayı kolay kabul etmeyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Kendinizi bugüne dek bizi rahatsız etmiş olan ama bir türlü tam istediğiniz tavrı alamadığınız durumlar karşısında, ödünsüz ve gözü kara çıkışlar yapmaya hazır bulabilirsiniz. Aynı şekilde haksızlık etmiş ya da fazla baskı yapmış, haddiniz olmayan şeylere karışmış olmakla suçlanıp, umduğunuzdan daha sert bir çıkışla üzerinize gelindiğine de şahit olabilirsiniz. Ay tutulması sizleri ya hep ya hiç düzlemine sürükleyebileceği için bu süreci kayba uğramadan geçirmeye bakın.

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (17:30 İstanbul) kuzeydoğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde doğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp, güney yönünde ilerleyerek batı yönünden batmaya başlayacak. Bu esnada 05:30 (İstanbul) civarında Süper Ay Tutulması başlayacak ve sabah 07:30'a kadar tutulma özellikle batı illerinden gözlemlenebilecek.

SÜPER AY NEREDEN İZLENECEK?

Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

SÜPER AY KAÇ YILDA BİR OLUR?

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay, havanın açık olduğu her noktadan görülebilecek.

2019 YILINDA GERÇEKLEŞECEK DOĞA OLAYLARI

MART

21 Mart: Ay dolunay evresinde

23 Mart: Mars yaz ekinoksu

29 Mart: Ay ile Satürn yakın konumda

NİSAN

1 Nisan: Ay enöte konumda (405576 km)

5 Nisan: Ay yeniay evresinde

11 Nisan: Merkür en büyük batı uzanımında (28 derece)

12 Nisan: Ay ilkdördün evresinde

17 Nisan: Ay enberi konumunda (364208 km)

19 Nisan: Ay dolunay evresinde

22 Nisan: Dünya günü

26 Nisan: Ay sondördün evresinde

MAYIS

5 Mayıs: Ay yeniay evresinde

6 Mayıs: Eta Aquarid Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 30 adet)

12 Mayıs: Ay ilkdördün evresinde

14 Mayıs: Ay enberi konumunda (369015 km)

19 Mayıs: Ay dolunay evresinde

26 Mayıs: Ay sondördün evresinde, Ay enöte konumunda (401133 km)

HAZİRAN

3 Haziran: Ay yeniay evresinde

8 Haziran: Ay enberi konumunda (368506 km)

10 Haziran: Ay ilkdördün evresinde, Jüpiter karşı konumda

17 Haziran: Ay dolunay evresinde

19 Haziran: Merkür Mars ile yakın geçişte (0.2 derece)

23 Haziran: Ay enöte konumunda (404548 km)

25 Haziran: Ay sondördün evresinde

30 Haziran: Asteroid günü

TEMMUZ

2 Temmuz: Tam Güneş tutulması. Arjantin ve Şili'den gözlenecek olan tutulma ülkemizden gözlenemeyecek.

4 Temmuz: Yer enöte noktasında (152 milyon km). Ay, Mars'ın önünden geçiyor.

7 Temmuz: Merkür, Mars'ın 3.8 derece yakınında.

9 Temmuz: Temmuz Satürn, karşıkonumda.

16 Temmuz: Parçalı Ay tutulması. Ülkemizden gözlenebilecek tutulma, Ay'ın Türkiye saati ile 21:43:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. 23:01:43'te tam bölge konisine giren Ay, 00:30:43'te tutulmanın ortasında olacak. Daha sonra sırasıyla 01:59:39'da tam gölge konisinden, 03:17:36'da da yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecektir. Ay, Yer'in tam gölge konisinden 2sa57dk56sn, yarı-gölge konisinden ise 5sa33dk43sn sürede geçecek. Ay, Satürn'ün önünden geçiyor. Ay, Plüton'un önünden geçiyor.

24 Temmuz: Merkür, Venüs'ün 5.7 derece yakınında.

29 Temmuz: Güney Delta-Aquarid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih. Kova takımyıldızı doğrultusunda gözlenecek olan meteor yağmurunda, saatte yaklaşık 15-20 meteor gözlenmesi beklenmektedir.

AĞUSTOS

9 Ağustos: Merkür, en büyük batı uzanımında (19 derece).

12 Ağustos: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor. Ay, Plüton'un önünden geçiyor. Perseid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih. 17 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam eden bu meteor yağmuru 12 Ağustos gecesi maksimuma ulaşacaktır. Saatte ortalama 60 meteor gözlenmesi beklenmektedir. Meteorlar Kahraman (Perseus) takımyıldızı doğrultusundan gelecektir.

14 Ağustos: Venüs, Mars'ın 0.3 derece yakınından geçiyor.

EYLÜL

3 Eylül: Merkür, Mars'ın 0.7 derece yakınından geçiyor.

8 Eylül: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor.

9 Eylül: Ay, Plüton'un önünden geçiyor. Neptün, karşıkonumda.

13 Eylül: Merkür, Venüs'ün 0.3 derece yakınından geçiyor.

23 Eylül: Sonbahar ılımı (UT 07:50)

EKİM

4 Ekim: Dünya Uzay Haftası'nın ilk günü

5 Ekim: Uluslararası Ay Gözlemi gecesi. Ay, Satürn'ün önünden geçiyor

6 Ekim: Ay, Plüton'un önünden geçiyor

8 Ekim: Mars için yaz gündönümü

9 Ekim: Draconid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 20 tane)

20 Ekim: Merkür, en büyük doğu uzanımında (25 derece)

21 Ekim: Orionid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 60 tane)

27 Ekim: Uranüs, karşıkonumda

30 Ekim: Merkür, Venüs'ün 2.7 derece yakınından geçiyor

KASIM

2 Kasım: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor Ay, Plüton'un önünden geçiyor

11 Kasım: Merkür, Güneş'in önünden geçiyor. Geçiş ülkemizden 15:35:27'de gözlenmeye başlayacak. 21:04:14'te sone erecek olan geçiş, Güneş'in batımına kadar gözlenebilecek.

17 Kasım: Leonid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih (saatte yaklaşık 15 tane)

24 Kasım: Venüs, Jüpiter'in 1.4 derece yakınından geçiyor

28 Kasım: Ay, Jüpiter'in önünden geçiyor. Merkür, en büyük batı uzanımında (20 derece)

29 Kasım: Ay, Satürn'ün önünden geçiyor

30 Kasım: Ay, Plüton'un önünden geçiyor

ARALIK

13 Aralık: Geminid meteor yağmurunun en şiddetli olduğu tarih

26 Aralık: Halkalı Güneş tutulması. Ülkemizden gözlenemeyecek olan tutulma, ülkemiz saatiyle 05:29:51'de başlayıp, 11:05:44'te sona erecektir

27 Aralık: Ay, Plüton'un önünden geçiyor

29 Aralık: Ay, Venüs'ün önünden geçiyor