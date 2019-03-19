Öykü Arin'e donör olduktan sonra lösemiden vefat eden Nazlı toprağa verildi

İlik kanserine yenilen Nazlı, gözyaşları ile toprağa verildi. Türkiye, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kenetlendi. Lösemi hastası Öykü'nün iyileşmesi için kök hücre nakli olması gerekliydi. Başlatılan ilik kampanyasına on binler destek verdi. Onlardan birisi de İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer'di. 13 Ocak günü Öykü için kan veren genç kız, bağıştan tam 39 gün sonra lösemi olduğunu öğrendi.
'KANSER SAVAŞÇISIYIM' DEDİ
Doğum günü olan 27 Şubat'ta kemoterapi görmeye başlayan ve kendisini 'kanser savaşçısı' diye adlandıran genç kız, mücadelesiyle herkesi imrendirdi. Ancak Nazlı'nın gücü hastalığı yenmeye yetmedi. Genç kız, önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç yaşta kansere yenilen Nazlı için dün cenaze töreni düzenlendi.
Tabutunun üzerine gelinlik duvağı serildi. Genç kızın ailesinin gözyaşları bir an olsun dinmedi. Baba Ziya Gezginer, herkesten ilik bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi. "O donör olmak için gitmişti. Umut oldu. Bizim için 17 Mart'ta hayat bitti. Kızım nefes almıyor, bitti" dedi.
Öykü'yü iyileştirmek için donör olan, ancak aynı hastalık nedeniyle hayata veda eden Nazlı Çiçek'in ölümü tüm Türkiye'yi ağlattı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kız için şu yorumları yaptı:
O bir melek, gerçekten melek!
Can Nazlı Çiçek, nurlar içinde uyu.
Mekanın cennet olsun güzel kız...
Nazlı... Hoşça kal iki gözüm.
İyi insanlar asla ölmez. Umarım orada çok mutlu olursun.
İliğinle bir insanı hayata bağladın belki de... Ardında mutlu yüzler bıraktın güzel kız.
Bir cana can verip de kendine can bulamamak...
Sanki görevini tamamlayıp gitmiş Nazlı...
KAMPANYA DEVAM EDİYOR
Lösemiyle mücadele eden ve 4 yaşına giren Öykü Arin Yazıcı için dün Antalya'da doğum günü partisi düzenlendi. Anne Eylem Yazıcı, ilik bağışı kampanyasının devam ettiğini söyledi. Uygun donörün bulunamadığını belirtti. Lösemiye yenilip hayata veda eden Nazlı için çok üzüldüğünü belirten anne Yazıcı, "Donör olmak isteyen 49 yaşındaki bir kişi başvuruda bulunmuş, ancak kan tahlili sırasında lösemi olduğunu öğrenmişti. Bu durum herkesin başına gelebilir. Bağışçı olunduğunda sadece benim kızım için değil, tüm lösemi hastaları için umut oluyorsunuz" dedi.
'KANSER SAVAŞÇISIYIM' DEDİ
Doğum günü olan 27 Şubat'ta kemoterapi görmeye başlayan ve kendisini 'kanser savaşçısı' diye adlandıran genç kız, mücadelesiyle herkesi imrendirdi. Ancak Nazlı'nın gücü hastalığı yenmeye yetmedi. Genç kız, önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç yaşta kansere yenilen Nazlı için dün cenaze töreni düzenlendi.
Tabutunun üzerine gelinlik duvağı serildi. Genç kızın ailesinin gözyaşları bir an olsun dinmedi. Baba Ziya Gezginer, herkesten ilik bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi. "O donör olmak için gitmişti. Umut oldu. Bizim için 17 Mart'ta hayat bitti. Kızım nefes almıyor, bitti" dedi.
Öykü'yü iyileştirmek için donör olan, ancak aynı hastalık nedeniyle hayata veda eden Nazlı Çiçek'in ölümü tüm Türkiye'yi ağlattı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kız için şu yorumları yaptı:
O bir melek, gerçekten melek!
Can Nazlı Çiçek, nurlar içinde uyu.
Mekanın cennet olsun güzel kız...
Nazlı... Hoşça kal iki gözüm.
İyi insanlar asla ölmez. Umarım orada çok mutlu olursun.
İliğinle bir insanı hayata bağladın belki de... Ardında mutlu yüzler bıraktın güzel kız.
Bir cana can verip de kendine can bulamamak...
Sanki görevini tamamlayıp gitmiş Nazlı...
KAMPANYA DEVAM EDİYOR
Lösemiyle mücadele eden ve 4 yaşına giren Öykü Arin Yazıcı için dün Antalya'da doğum günü partisi düzenlendi. Anne Eylem Yazıcı, ilik bağışı kampanyasının devam ettiğini söyledi. Uygun donörün bulunamadığını belirtti. Lösemiye yenilip hayata veda eden Nazlı için çok üzüldüğünü belirten anne Yazıcı, "Donör olmak isteyen 49 yaşındaki bir kişi başvuruda bulunmuş, ancak kan tahlili sırasında lösemi olduğunu öğrenmişti. Bu durum herkesin başına gelebilir. Bağışçı olunduğunda sadece benim kızım için değil, tüm lösemi hastaları için umut oluyorsunuz" dedi.
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