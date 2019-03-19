Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 20 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ile Konya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN