Hızlı ve Öfkeli filmi, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Bugün 12.30'da başlayacak yarışmada ödül 10 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hızlı ve Öfkeli" film serisini izlediniz mi sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz bu seride yer alan kurgusal bir karakter hakkında. Suç şebekesinin başı olan Mia'nın ağabeyi ve Letty'nin sevgilisinden bahsediyoruz. Bu karakterin adını bilen var mı?" denildi. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminde Letty'nin sevgilisi kimdir? İşte 19 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 MART 2019)

Soru: Hızlı ve Öfkeli filminde Letty'nin sevgilisi kimdir?

Cevap: DOMİNİC TORETTO

Dominic "Dom" Toretto, Mia Toretto'nun kardeşi, Letty Ortiz'in kocası, Brian Marcos'un babası ve Jack'in dayısı. Hızlı ve Öfkeli serisinin baş kahramanı olan Dominic, seçkin bir sokak yarışçısı ve otomobil tamircisi. Ahlaki kuralları ve aile değerleri güçlü bir adam olan Dominic, ailesini desteklemek için kamyonları soyan bir kariyer suçlusu olarak başladı.

Profesyonel devreden men edilen Dominic, yarış tutkusunu tatmin etmek için yasadışı çeyrek mil yarışlarına güvendi. Brian O'Conner'le tanıştığında ailesi, Brian'ın gizli bir polis olduğu vahiyle parçalanır. Dominic, ABD'den kaçtı ve Orta ve Güney Amerika'da çeşitli işler yürüten yeni bir ekip kurdu. Karısı Letty Ortiz'in ölümünün öcünü almak için Los Angeles'a döndükten sonra tekrar Brian'la bir araya geldi. Yasadan kaçmadan ve bir kez daha Güney Amerika'ya kaçmadan önce yirmi beş yaşına kadar hapis cezasına çarptırıldı. Dominic, Letty'yi kurtarırken, eski İngiliz Özel Kuvvetleri askeri Owen Shaw'ı öldüren Diplomatik Güvenlik Hizmeti ajanı Luke Hobbs'a yardım etmesinden sonra özgürlüğünü kazandı.

Skorunu, Ailesi Han Seoul-Oh'u öldürmekten sorumlu adam olan Deckard Shaw'ı mağlup ettikten sonra Shaw ailesi ile buldu. Daha sonra, Cipher'in oğlunu tehdit ettiği için ekibine ihanet etmek zorunda kalır, ancak Shaw kardeşlerinin yardımıyla oğlunu kurtarır ve ekibine yeniden katılır.