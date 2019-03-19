Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucu sorusu için hazır mısınız eleqseverler? Öyleyse konumuz edebiyat. Üvey Baba ve Baba Evi gibi TV'ye uyarlanan dramatik kitapların yazarı kimdir?" denildi. Peki, Üvey Baba ve Baba Evi'nin yazarı kimdir? İşte 19 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (19 MART 2019)

Soru: Üvey Baba ve Baba Evi'nin yazarı kimdir?

Cevap: KEMALETTİN TUĞCU

KEMALETTİN TUĞCU KİMDİR?

Kemalettin Tuğcu, 27 Aralık 1902 tarihinde dünyaya geldi. 300'den fazla Türkçe romana imza atmış yazar. İstanbul'da doğdu. Ayaklarındaki bir özür nedeniyle, uzun süreli eğitim görmedi. Kendi kendini yetiştirmiş olan Tuğcu, 13 yaşlarında şiir ve öykü yazmaya başladı. Özellikle, acıklı konuları ve melodramatik olay örgüleri olan romanlarıyla tanındı.

1928 yılında Türkiye Yayınevi'nde çalışmaya başlayan Tuğcu'nun ilk romanı, 1936 yılında yayımlandı. Türkiye'nin hızlı bir değişim geçirdiği, özellikle köyden kente göçle birlikte kentlerin büyüdüğü, şehir merkezlerinde ahşap evler yıkılıp apartmanlar inşa edilirken kentlerin çevresinde kenar mahallelerin oluştuğu 1960'lı yıllarda Kemalettin Tuğcu'nun kısa romanları çok sayıda okura ulaştı. Okurları çoğunlukla çocuklardan ve gençlerden oluşan Kemalettin Tuğcu'nun 300'den fazla romanı yayımlandı.

Kemalettin Tuğcu, Türk sinemasında çocuk yıldızların rol aldığı filmlerin ilki olan Ayşecik'in senaryosunu kaleme almıştır. Baba Evi adlı romanı, aynı adlı televizyon dizisine ilham vermiştir.

1990'lı yılların sonlarında Star TV'de aynı adlı kitaplarından uyarlanarak yayınlanan Üvey Baba, Küçük Besleme, Mercan Kolye, Babamın Günahı ve Altın Saçlı Kız filmleri ile filmlerin devamı niteliğinde aynı kadroyla çekilen Üvey Baba, Küçük Besleme, Mercan Kolye dizileri büyük başarı kazanmıştır. 19 Ekim 1996 tarihinde vefat eden Kemalettin Tuğcu Çengelköy mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.