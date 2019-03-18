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  • 18.03.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 08:08

Parkta oturan baldızını öldürdükten sonra etti

'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla etti. Yıldız ile Güneş'in cesetleri, otopsi için İzmir Kurumuna gönderildi.

İzmir'de dehşet! Önce cinayet sonra intihar

'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla etti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yıldız (38), İnönü Mahallesi 820. Sokak'taki parkta oturduğu sırada, parka gelen eniştesi Mehmet Güneş (40), bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Hastanesine kaldırılan enişte ve baldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız ile Güneş'in cesetleri, otopsi için İzmir Kurumuna gönderildi.

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