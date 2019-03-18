İzmir'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yıldız (38), İnönü Mahallesi 820. Sokak'taki parkta oturduğu sırada, parka gelen eniştesi Mehmet Güneş (40), bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.





Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan enişte ve baldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız ile Güneş'in cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.