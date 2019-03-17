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  • 17.03.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 23:41

'da yapan terörist 'ın ailesinden açıklama

'da iki camide en az 50 kişiyi öldüren 28 yaşındaki lı terörist 'ın ailesi konuştu; "Ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz" dedi.

Teröristin ailesinden açıklama!

'da meydana gelen terör saldırısında,50 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerin ardından anma törenleri düzenlenip birlik mesajları verilirken, ın faili terörist 'ın ailesi açıklama yaptı.

AİLE ÖZÜR DİLEDİ
Tarrant'ın 81 yaşındaki anneannesi Marie Fitzgerald, saldırıları ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. "Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor." diyen Fitzgerald, gözyaşları içinde "Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz." diyerek özür diledi.

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torununu 'kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk' olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.

ANNESİ DERS VERİRKEN ÖĞRENDİ
basını, Tarrant'ın öğretmen olan annesi Sharon'ın haberi bir İngilizce dersinin ortasında okul müdüründen aldığını, anne ile kardeşi Lauren'in polis tarafından korunduğunu da yazdı.

Avustralya basının peşine düştüğü aile çok üzgün olduklarını söylerken, Tarrant'ın annesi ve kız kardeşinin polis korumasına alındığı belirtildi.

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