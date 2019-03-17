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  • 17.03.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 23:26

Sınırı aşan dolandırıcılık! 30 milyon liralık vurgun

Alman vatandaşlarını telefonla arayarak 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheli, merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sınırı aşan dolandırıcılık! 30 milyon liralık vurgun

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'da ikamet eden yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, 12 Alman vatandaşının toplamda 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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