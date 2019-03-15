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  • 15.03.2019 20:59
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 20:59

'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

'nun Ünye ilçesinde öğrenci servis minübüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen da, 2 kişi öldü, 2’si öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Korkunç , akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkiinde meydana geldi. Ünye- Akkuş yolunda seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen yönetimindeki 52 LB 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan (65) ile Seçil Demir (16),ÿserviste bulunan öğrencilerden Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) da yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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