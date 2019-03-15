Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri bir evden 5 bin TL değerinde 2 adet cep telefonu çalan şahıslar, aynı gün Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir evden 120 TL değerinde para, elektronik eşya ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobil çalarak kayıplara karıştı.

"MASKELİ BEŞLER"

Olay sonrası takip başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda "Maskeli Beşler" adlı çetenin 5 üyesi gözaltına alındı.

Şahıslardan H.C., Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilirken M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y. isimli şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, H.C. ise adliyedeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.