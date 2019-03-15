Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bugün 20.30'da başlayacak ve ödül 20 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Spor Gecesi bu akşam 20.30'da! Spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar belli oldu. Yılın erkek sporcusu ödülünü ise bir kez daha Sırp bir tenisçi kazandı. Acaba kim?" denildi. İşte 15 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 MART 2019)

Soru: Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu ödülünü kim kazandı?

Cevap: NOVAK DJOKOVIC

NOVAK DJOKOVIC KİMDİR?

Novak Djokovic 22 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Djokovic, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 Avustralya Açık, 2011, 2015 Amerika Açık, ve 2011, 2014, 2015 Wimbledon 2016 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmıştır. Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçidir. 2008 Indian Wells şampiyonu. 2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biri. Ayrıca Novak Djokovic 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştur.