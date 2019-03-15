Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü eleq ipucu için hazır mısınız? Öyleyse 1976 yılına gidiyoruz.. Paris'teki ünlü müzikhol Olympia'da, Enrico Macias ile seri konserler veren şarkıcı kimdir, hatırladınız mı?" denildi. İşte 15 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (15 MART 2019)

Soru: Paris'teki ünlü müzikhol Olympia'da, Enrico Macias ile seri konserler veren şarkıcı kimdir?

Cevap: AJDA PEKKAN

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, "Sensiz Yıllarda", "Yalnızlıktan Bezdim" gibi şarkılarla fırtına gibi girdiği 70'lerin ortalarında seslendirdiği "Tanrı Misafiri", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Hoşgör Sen", "Sana Ne Kime Ne" gibi şarkılarla Türkiye sınırlarını zorlamaya başladı. Bu üstün performansının sonucunda 1976 yılında Paris'in ünlü Olympia müzikholünde, pek çok şarkısının Türkçe versiyonlarını seslendirdiği, dönemin ünlü Cezayir asıllı Fransız şarkıcısı Enrico Macias'la seri konserler verdi.