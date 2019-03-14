Kelimeler kifayetsiz

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İstanbul’da Rabia K., ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilip göle atıldı. Son anda kurtarıldı. Genç kız, konuşamıyor, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor...

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Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kız, akılalmaz vahşetten mucize eseri kurtuldu. Olay 6 Şubat'ta İstanbul Avcılar'da yaşandı. 25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Genç kız ayrılmak istedi. Öfkelenen Çiçek, Rabia'nın falçatayla boğazını kesti.




Saatlerce işkence yaptı. Tecavüze de kalkıştı. Öldüğünü zannederek bir çuval içinde göle attı. Cani, olayı babası Ali Çiçek'e anlattı. Adam da polisi aradı. Genç kız son anda kurtarıldı.




Gözaltına alınan Emre Çiçek, "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Genç kız boğazı kesildiği için konuşamıyor, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.





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