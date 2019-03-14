Ezberbozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez beslenme önerileriyle değil, açtığı davayla gündemdeki yerini aldı. Karatay, hiçbir özel sağlık sigortası şirketi ile anlaşma yapmadı. M. adlı sigorta şirketi ise Karatay'ın hastalarının sağlık sigortasını ödemeyerek güçlük çıkartmaya başladı. Sigorta şirketi hastalara, "Karatay olduğu için ödemiyoruz" diyerek ünlü doktoru hedef aldı. Karatay, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle şirkete 50 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın reddini isteyen şirket ise davacının doktor kimliğine saldırının söz konusu olmadığını anlattı. Soruşturma sonucunun beklenmesi yönünde karar alındı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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