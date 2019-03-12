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  • 12.03.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:54

Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde yangın!

Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Trabzon'da bugün sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor .

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.


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