Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde yangın!

Trabzon'da bugün sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor .
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
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