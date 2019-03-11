Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz tarihteki ilklerden geliyor sevgili hadiciler. Telefonu icat eden Graham Bell ilk telefon görüşmesini yardımcısı Thomas Watson ile yapmıştır. Bugün hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen telefondaki ilk konuşma ne zaman gerçekleşti biliyor musunuz" denildi. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (11 MART 2019)

Soru: Telefondaki ilk konuşma ne zaman gerçekleşti?

Cevap: 10 MART 1876

Telefonu icat eden Graham Bell, 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yaptı.

GRAHAM BEL KİMDİR?

Alexander Graham Bell , 3 mart 1847 yılında İskoçya nın Edinburgh şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ahşaptan bir evde doğmuştur. Graham Bell'in annesi doğuştan işitme engelliydi. Dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı.