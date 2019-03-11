Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada,"Bugünkü eleq ipucu sorumuzda ise bir su kuşu cinsi yer alıyor. Pembeye çalan beyaz ve gri tüylü, alt gagasında kesesi olan ve kaşıkçı kuşu da denen bu iri kuşun adı nedir, kim biliyor?" denildi. Peki, Kaşıkçı kuşu olarak bilinen su kuşunun diğer adı nedir? İşte 11 Mart Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (11 MART 2019)

Soru: Kaşıkçı kuşu olarak bilinen su kuşunun diğer adı nedir?

Cevap: PELİKAN

PELİKAN KUŞU HAKKINDA