Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi 10 bin TL ödülüyle 12.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük bir şekilde etkilemiş Amerikalı bir mucit hakkında. Bilim dünyasında büyük ses getiren icadı elektrikli ampulü geliştiren kişiden bahsediyoruz. Siz bu, en önemli ve verimli mucidin ismini çıkardınız mı sevgili hadiciler?" denildi. İşte 11 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (11 MART 2019)

Soru: Elektrikli ampulü kim icat etmiştir?

Cevap: THOMAS EDİSON VE SIR JOSEPH SWANN

İngiltere'de Sir Joseph Swann ve Amerika'da Thomas Edison, aynı dönemlerde yani 1870'li yıllarda ilk elektrikli akkor ampulü icat ettiler.

THOMAS EDİSON KİMDİR?