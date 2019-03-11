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  • 11.03.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 11:55

ipucu 11 Mart: ü kim icat etmiştir? 12.30 sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ödül 10 bin TL olacak ve ipucu sorusu ise Amerikalı bir mucit hakkında geliyor. Bu mucitin bu eseri bilim dünyasında büyük ses getirmiştir. Peki, ü kim icat etmiştir? İşte 11 Mart 12.30 yarışması sorusu ve yanıtı...

Elektrikli ampulü kim icat etmiştir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi 10 bin TL ödülüyle 12.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük bir şekilde etkilemiş Amerikalı bir mucit hakkında. Bilim dünyasında büyük ses getiren icadı elektrikli ampulü geliştiren kişiden bahsediyoruz. Siz bu, en önemli ve verimli mucidin ismini çıkardınız mı sevgili hadiciler?" denildi. İşte 11 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (11 MART 2019)

Soru: Elektrikli ampulü kim icat etmiştir?

Cevap: THOMAS EDİSON VE SIR JOSEPH SWANN

İngiltere'de Sir Joseph Swann ve Amerika'da Thomas Edison, aynı dönemlerde yani 1870'li yıllarda ilk elektrikli akkor ampulü icat ettiler.

THOMAS EDİSON KİMDİR?

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