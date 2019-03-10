



Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.