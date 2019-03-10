Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: Şanlıurfa'da tavuk eti yüklü TIR alev alev yandı
Şanlıurfa'da dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan tavuk etleri nedeniyle etrafı koku sardı.
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