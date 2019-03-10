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  • 10.03.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 18:48

Son dakika: 'da yüklü TIR alev alev yandı

'da dondurulmuş yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan tavuk etleri nedeniyle etrafı koku sardı.



Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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