Sivas'ta "kırmızı cıva" operasyonu | Sovyetler üretmiş Hitler gizlemişti Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi. Öte yandan bu operasyon, yıllardır sırrını koruyan kırmızı cıvayı yeniden gündeme getirdi. "Kırmızı cıva"nın nükleer silah yapımında kullanıldığı, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan plütonyumu barındırdığı iddia ediliyor. İşte gizemini hala koruyan "kırmızı cıva" hakkındaki iddialar...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu. HABERİN DEVAMI

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