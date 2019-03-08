Sivas'ta "kırmızı cıva" operasyonu | Sovyetler üretmiş Hitler gizlemişti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu.
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