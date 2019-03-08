Esenyurt'ta korkutan patlama

Bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama da 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.