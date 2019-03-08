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  • 08.03.2019 08:05
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 08:05

'ta korkutan

'ta bir iş yerinde meydana gelen da 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Esenyurt'ta korkutan patlama
Bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen da 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.

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