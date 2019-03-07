Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaşmıştı. TOKİ 50 bin konut projesine ilişkin detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şimdi vatandaşlar TOKİ 50 bin konut projesine nasıl başvurulur sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? TOKİ 50 bin konut hangi illerde yapılacak? İşte projeye dair detaylar...

TOKİ 50 BİN KONUT PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

50 bin yeni sosyal konut projesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Talep toplama sürecinin 6 Mart'ta başladığı konut projesinde son başvuru tarihi ise 19 Nisan olarak belirlendi.

Konut talepleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatıracak. Yatırılan tutarlar çekilişte konut çıkmaması halinde iade edilecek.

Projede başvurular için 4 ayrı kategori belirlendi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Diğer başvurular ise 6-22 Mart tarihleri arasında alınacak.



TOKİ 50 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



6 bin 300 konutun yapılacağı İstanbul'da; Tuzla Aydınlı, Başakşehir Ayazma, Silivri Alipaşa, Başakşehir Hoşdere, Başakşehir Kayabaşı ilçeleri konut projesinin yapılacağı yerler olarak belirlendi. Konutların 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesinin ise Adana'da yapılacak.



TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURU EVRAKLARI



Başvuru sahipleri,



Kimlik Fotokopisi,



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"



Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlıkheyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),



Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.

AYLIK TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?



67 şehirde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konutun fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösterecek. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki 3+1 konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.