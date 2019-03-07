Hadi bugün 20.30'da başlayacak. Yarışmanın meraklı takipçileri şimdiden ipucu sorusunu araştırmaya başladı. Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada "İkili sistem olarak bilinen bilgisayarlarda bilgi toplama ve haberleşmede kullanılan birimlere ne kadar hakimsiniz hadiciler? Örneğin 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?" ifadelerine yer verildi. İşte 6 Mart Hadi 20.30 ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 MART, 20.30)

Soru: İkili sistem olarak bilinen bilgisayarlarda bilgi toplama ve haberleşmede kullanılan birimlere ne kadar hakimsiniz hadiciler? Örneğin 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?

Cevap: Megabayt (MB) bilgisayarlarda kullanılan, 1.048.576 bayt (1024*1024 bayt) anlamına gelen bir ölçü birimidir. Alt ve üst birimleri: 1 MB = 1.024 KB (kilobayt) 1 GB = 1.024 MB (megabayt) olarak bilinir.

ÖLÇÜ BİRİMİ SİSTEMLERİ

Megabayt (MB) bilgisayarlarda kullanılan, 1.048.576 bayt (1024*1024 bayt) anlamına gelen bir ölçü birimidir.

Alt ve üst birimleri:

1 MB = 1.024 KB (kilobayt)

1 GB = 1.024 MB (megabayt)

1 TB = 1.024 GB (gigabayt)

1 MiB = 1.024 KiB (kilobayt)

1 GiB = 1.024 MiB (megabayt)

1 TiB = 1.024 GiB (gigabayt)