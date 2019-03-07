Onurlu statüyü ihya edelim

Üsküdar'daki 3. Uluslararası İz BırakanKadınlar Zirvesi'nde konuştu. Albayrak,"Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceğien üst mertebe olarak lanse edilmesive kadınların kendi toplumlarında, kendikültürlerinde sürekli olarak baskı altındaolduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesikimlik bunalımını maalesef körüklüyor.Bunun yerine, eleştirilere kulak tıkamakyerine,Şundanda eminim," dedi.