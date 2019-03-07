İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Üsküdar'daki 3. Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'nde konuştu. Albayrak, "Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi kimlik bunalımını maalesef körüklüyor. Bunun yerine, eleştirilere kulak tıkamak yerine, inancımız ve köklü medeniyet tecrübemizde kadınlara verilen onurlu statüyü yeniden keşfedip ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Şundan da eminim, kendi değerlerine inanan, ondan güç alan gençler ve nesiller kolay kolay asimile edilmezler" dedi.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Onurlu statüyü ihya edelim
- BİM 14 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında mı?
- 4 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrika sahibi için flaş karar
- Lunaparkta dehşet anları
- Yenibosna'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi
- İstanbul'da büyük dehşet! Patronlarını vurup kaçtılar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.