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Onurlu statüyü ihya edelim

Onurlu statüyü ihya edelim
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Üsküdar'daki 3. Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'nde konuştu. Albayrak, "Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi kimlik bunalımını maalesef körüklüyor. Bunun yerine, eleştirilere kulak tıkamak yerine, inancımız ve köklü medeniyet tecrübemizde kadınlara verilen onurlu statüyü yeniden keşfedip ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Şundan da eminim, kendi değerlerine inanan, ondan güç alan gençler ve nesiller kolay kolay asimile edilmezler" dedi.



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