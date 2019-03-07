Mahlep nedir? Mahlebin faydaları nelerdir?

Kandil simidinin gevrek ve mis kokulu olmasının sebebi mahleptir. Mahlep ülkemizde çok bilinmese de yavaş yavaş kullanımı artmaktadır. Mahlepin faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz.



MAHLEBİN YARARLARI NELERDİR?



Mahlep bir çeşit bitkidir. Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan mahlep, baharat olarak hamur işlerinde kullanılıyor. Sağlık açısından faydası büyük olan mahlebin bazı rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkileri vardır.



-Kan şekerini dengeleyici özelliği bulunan mahlep, şeker hastalığı olanlara iyi gelir. Şekerin aniden yükselmesini önlerken insülin hormonunun da salgılanmasına yardımcı olur.



-Sindirim sorunu yaşayanlar için birebirdir. Sindirim sistemini düzenleyen mahlep bağırsak sağlığını da koruyucu etkiye sahiptir. Yemeklerden sonra yaşadığınız şişkinlik hissine de birebirdir.





-İdrar yolları sorunları için de olumlu etkisi vardır. Ayrıca prostatın neden olacağı hasarın da önüne geçer.



-Karaciğer detoksu yapmak istiyorsanız mutlaka mahlep tüketmelisiniz. Vücuttaki toksinleri atan mahlep zararlıları vücudunuzdan uzaklaştırır.



-Antioksidan açısından çok zengin olan mahlep kanser hücrelerinin oluşumunu önleme özelliğine sahiptir.



-Kas ve sinir sistemi için gereken magnezyumu mahlepte bulabilirsiniz.