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  • 07.03.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 09:51

İstanbul'da dehşet! Cezaevinden çıktı katliam yaptı: 2'si öz oğlu 5 kişiyi öldürdü

İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan , 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden 'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı.

Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Tiz de hastanede hayatını kaybetti.

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