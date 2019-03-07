İstanbul'da dehşet! Cezaevinden çıktı katliam yaptı: 2'si öz oğlu 5 kişiyi öldürdü

Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Tiz de hastanede hayatını kaybetti.
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