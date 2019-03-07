Kanserin umut ışığı kenevir

İngiltere'den gelen haber, kanser hastalarını sevindirdi. İngiliz bilim adamları, kanser hastalarına umut olacak bir tedavi yöntemi geliştirdi. Akciğer ve beyin kanserine yakalandığı belirlenen 81 yaşındaki hasta, kemoterapiyi reddetti. Doktorlar ise hastaya keten tohumu olarak bilinen CBD yağını üç ay boyunca günde birkaç damla içmesini önerdi. Üç ay sonra yapılan testlerde, kanserli hücrelerin küçülmeye başladığı tespit edildi. Hastanın beyin tomografisini yayımlayan doktorlar, kanser tümörünün yarıdan daha az küçüldüğünü gördüklerinde çok şaşrdıklarını belirtti. Pek çok insanın önyargılı yaklaştığı kenevirin bu faydası, tıp dünyasını harekete geçirdi. İlerleyen dönemde ameliyat edilemeyen kanser vakalarında bu yağın kullanılabileceği belirtildi.
KANSIZLIĞI BİTİRİR
Kerevizin, kanserin yanı sıra migren ağrılarını azalttığı, yaşlanmayı yavaşlattığı, kansızlığı bitirdiği ve hafızayı güçlendirdiği açıklandı.
KANSIZLIĞI BİTİRİR
Kerevizin, kanserin yanı sıra migren ağrılarını azalttığı, yaşlanmayı yavaşlattığı, kansızlığı bitirdiği ve hafızayı güçlendirdiği açıklandı.
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