Evinde başına sert bir cisimle vurulan kadın öldü. Olay dün İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları polisi aradı. Eve giden ekipler, talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Özkan'ın öldüğü belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay sırasında talihsiz kadının 17 yaşındaki oğlu T.Ö.'nün evde olduğu iddia edildi. Eşi Serdar ve oğlu T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Korkunç cinayeti itiraf eden genç adam, "Babam gittikten sonra annem kapıyı kilitleyip mutfağa gitti. Kız arkadaşım yüzünden tartıştık. İlişkimi onaylamıyordu. Bir anda öfkelendim, , sopayı alıp annemin sol kulağına vurdum. Yere yığıldı" diye konuştu.
Arzu Özkan, lise öğrencisi oğlunun, ilişkisini onaylamıyordu. Anne-oğul arasındaki tartışma korkunç bir şekilde bitti.
Talihsiz kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Arzu Özkan, lise öğrencisi oğlunun, ilişkisini onaylamıyordu. Anne-oğul arasındaki tartışma korkunç bir şekilde bitti.
Talihsiz kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
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