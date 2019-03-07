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Fıstık gibi olun

Fıstık gibi olun
En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, aşk dağıtıyor! İçerdiği faydalı besin değeri ile vücuda veren bu kuruyemiş, mutlu bir cinselliğin kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. hastalıklarından koruyan, kanser riskini azaltan Antep fıstığının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü dengeler.
Vücuda enerji verir.
Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Cinsel gücü artırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Vücudun gelişmesini destekler.
İyileşmeyi hızlandırır.
Öksürüğü hafifletir.

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