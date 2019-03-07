Fıstık gibi olun

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, aşk dağıtıyor! İçerdiği faydalı besin değeri ile vücuda enerji veren bu kuruyemiş, mutlu bir cinselliğin kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalp hastalıklarından koruyan, kanser riskini azaltan Antep fıstığının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü dengeler.
Vücuda enerji verir.
Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Cinsel gücü artırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Vücudun gelişmesini destekler.
İyileşmeyi hızlandırır.
Öksürüğü hafifletir.
Kolesterolü dengeler.
Vücuda enerji verir.
Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Cinsel gücü artırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Vücudun gelişmesini destekler.
İyileşmeyi hızlandırır.
Öksürüğü hafifletir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.