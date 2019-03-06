2013 yılında inşaatına başlanan Çamlıca Camii'nin yapımı tamamlandı. İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'ya yapılan cami tam 6 yılda yapıldı. İstanbul'un birçok yerinden net olarak gözüken caminin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Çamlıca Camii ne zaman açılıyor? İşte Çamlıca Camii'ne nasıl gidilir sorusunun yanıtı...

ÇAMLICA CAMİİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Çamlıca Camii'nin kapılarını vatandaşlara açması için az bir süre kaldı. Çamlıca Camii'nin açılışı, 7 Mart Perşembe gününe denk gelen Regaib Gecesi'nde yapılacak.

ÇAMLICA CAMİSİ NEREDE?

İşte İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çamlıca Camisi'nin adresi...

Ferah Mahallesi, Ferah Yolu Sk No:87, Üsküdar / İstanbul

Aşağıda bulunan linke tıklayarak mevcut konumuzdan Çamlıca Camisi'ne nasıl gidilir sorusunun yanıtını rahatlıkla bulabilirsiniz.

OTOBÜSLE ÇAMLICA CAMİSİNE NASIL GİDERİM

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN DUYURDU

Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Üsküdar'da yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen twitter hesabından duyurdu. Başkan Türkmen, paylaştığı mesajda "Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun. Asrın Mührü Çamlıca Camii, 7 Mart Perşembe, Regaib Kandili gecesinde açılıyor. Bu unutulmaz günü hep beraber yaşayalım. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alana yayılan Çamlıca Camii ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesini, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minare çevreliyor.