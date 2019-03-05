Şanlıurfa'da yetiştirilen ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan "kurtboğan" cinsi çoban köpekleri, geçim kaynağı olmaya başladı. İri cüsseleriyle dikkat çeken köpekler, otomobil fiyatlarıyla yarıştı. Süleyman Ak, "Köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor. Hatta bir müşterimiz arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi reddettik" ifadelerini kullandı. Sürüyü kurtlardan koruyan 'kurtboğanların' Arap Şeyhleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine gönderildiği açıklandı.
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
"Kurtboğan" cinsi çoban köpekleri geçim kaynağı oldu
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