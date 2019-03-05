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"Kurtboğan" cinsi çoban köpekleri geçim kaynağı oldu

Çok havalı!
'da yetiştirilen ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan "kurtboğan" cinsi çoban köpekleri, geçim kaynağı olmaya başladı. İri cüsseleriyle dikkat çeken köpekler, otomobil fiyatlarıyla yarıştı. Süleyman Ak, "Köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor. Hatta bir müşterimiz arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi reddettik" ifadelerini kullandı. Sürüyü kurtlardan koruyan 'kurtboğanların' Arap Şeyhleri başta olmak üzere ülkelerine gönderildiği açıklandı.

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