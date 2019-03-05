Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da yapılan canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü 12.30 yarışması için yapılan açıklamada, "Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler? Bu isimlerin başında yer alan kodlar desek siz bize neler söyleyebilirsiniz?" denildi. İşte 5 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (5 MART 2019)

Soru: Savaş uçaklarında yer alan kodlar ne demek?

Cevap: F-16

Svaş uçakları denince ülkemizde akıllara ilk gelen ve en çok kullanulan savaş uçağı F-16'dır.

Türkiye'nin kullandığı F-16'lar Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ olup Block50 + ların 16 tanesi D ve 14 adedi ise C tipi olmak üzere toplam 30 adet F-16 Block 50 +(Block 50 M) uçağı TAI Tesislerinde montajları gerçekleştirilerek 1.72(ABD) $ Milyar Dolarlık bir bütçe ile üretilmiştir.

F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş, yüksek teknolojinin en son ürünlerindendir.Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılmaktadır. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edilmiştir. D serisi ise hem savaş hem de eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Block 30 ve 40 modelleri için modernizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bazı F-16 filoları "LANTIRN" hedefleme podlarıyla ile donatılmıştır. Yeni nesil F-16'lar ASELPOD (Gece Hedefleme ve Kızılötesi Işın) ile donatılmıştır.

Ayrıca, Öncel Barış 3 kapsamında Block 30 konfigurasyonuna sahip F-16 hariç Block 50+ seviyesine güncellenmektedir.