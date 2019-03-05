Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?

Chia tohumunu ister tek başına isterseniz de farklı besinlerle karıştırarak lezzetli öğünler yapabilirsiniz. Sizler için Chia tohumunun faydalarını ve nasıl kullanıldığına dair bilgileri haberimizde derledik.



CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?



-Kan şekerini dengelediğinden ve tokluk hissi verdiğinden gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlar.



-Enerji veren özelliği ile abur cubur isteğinizi bastırır.



-Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Özellikle kadınlar tarafından tüketilmesinin en büyük nedeni zayıflama ihtiyacıdır.



-Lifli besinler arasında yer alan Chia tohumu özellikle kabızlık yaşayanlar için büyük fayda sağlar.



-Omega 3 açısından çok zengin bir besin kaynağı olan Chia tohumu, beyin ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.





-Antioksidan açısından da zengindir ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



-Kötü huylu kolestrolü düşürmede çok etkili bir özelliğe sahiptir.



-Yüksek tansiyon hastaları için de faydalıdır, tansiyonu dengeler.



-Kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunur.



CHİA TOHUMU NASIL KULLANILIR?



Çiğ olarak salatalara eklenebilen chia tohumu, yoğurt ve çorbanın içerisine de eklenebilir. En popüleri ise Chia tohumlu pudingdir. Sıvı içerisine eklenen Chia tohumu jöle kıvamını aldığından meyvelerle de süslenerek daha lezzetli bir şekilde tüketilebilir.