ALES sınavına başvurular başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak olan adaylar başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES başvuru kılavuzu ile başvuru işlemleri nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? 2019 ALES sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATMve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ne zaman?

2019 ALES, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'da adayların erişimine açılacak.

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.