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Matematik 'avcı'sı

Lise öğrencisi , tam bir matematik dahisiydi. Yeni bir şifreleme yöntemi geliştirdi. Projesiyle ’nda birinci geldi.

Matematik 'avcı'sı
Siirt'te lise öğrencisi , "matematik dahisi" olarak anıldı. Liseli genç kız, matematik öğretmeni Şahabettin Yüksek danışmanlığında yeni bir şifreleme yöntemi üzerinde çalıştı. 1 yıl boyunca geliştirdiği projeyle, 'da yapılan 50'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı. Avcı, 12 dalda 100 projenin katıldığı yarışmada matematik alanında bölge birincisi oldu. Projesiyle herhangi bir şifreleme programının şifresini daha da zorlaştırıp şifrelerin kırılmasını imkansız hale getiren İlayda, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu açıkladı.

DAVUT AĞAH

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