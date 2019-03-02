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  • 02.03.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 22:07

Son dakika: 'da korkunç ! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı...

’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı...

, Samsun- karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Sametcan K.'nin kullandığı 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise FatsaDevlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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