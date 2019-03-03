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  • 04.03.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 07:47

Başkentte tarihi 'nde

'nın Altındağ ilçesine bağlı 'nde restoran olarak işletilen tarihi konakta çıkan bitişikteki iki konağa sıçradı.

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