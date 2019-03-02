Cemre kelimesi Arapça kökenli olup, 'ateş halinde'', ''yanmış halde'' veya ''kor'' anlamlarına gelmektedir. Üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü cemre ise toprağa düşer ve toprağı ısıtır, ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlar. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre toprağa ne zaman düşer? İşte 2019 cemre tarihleri...

ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER?

Arap kültüründe geçmişi bin 500 yıl öncesine dayanan ve Türk kültürüne de buradan girerek yüzlerce yıldır takip edilen "cemre"nin üçüncüsü 5-6 Mart 2019 tarihlerinde toprağa düşecek.

BAHAR BAYRAMI NEVRUZUN YAKLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.