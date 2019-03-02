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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 17:47

ipucu sorusu 2 Mart: üzerine çalışan kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq tarafından yapılan açıklamada, bugünkü yarışma için ipucu sorusunun bilimden geldiği bildirildi. Soru ise bir den. Peki, üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir? İşte 2 Mart sorusu ve yanıtı...

Grup Teorisi üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.0'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese mutlu hafta sonları eleqseverler, bugün konumuz bilim. Ölümünden evvel değeri anlaşılmayan, çağdaş cebire katkıda bulunan, "Grup Teorisi" üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 2 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (2 MART 2019)

Soru: Grup Teorisi üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir?

Cevap: EVARİSTE GALOİS

Fransız matematikçisi Galois, 1811-1832 yılları arasında yaşadı.

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