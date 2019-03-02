Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.0'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese mutlu hafta sonları eleqseverler, bugün konumuz bilim. Ölümünden evvel değeri anlaşılmayan, çağdaş cebire katkıda bulunan, "Grup Teorisi" üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 2 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı...
ELEQ İPUCU SORUSU (2 MART 2019)
Soru: Grup Teorisi üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir?
Cevap: EVARİSTE GALOİS
Fransız matematikçisi Galois, 1811-1832 yılları arasında yaşadı.
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