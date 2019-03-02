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  • 02.03.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 19:52

'da şaşkına çeviren olay! "Eşeğimin yakıtı yok..."

’ın ’nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.

Eşeğimin yakıtı yok. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim
'ın en yoğun caddelerinden biri olan 'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, "Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi.

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