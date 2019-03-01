Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 26 milyon 181 bin 291 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar neler? Süper Loto'nun büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? İşte 28 Şubat Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 ŞUBAT 2019)

28 Şubat Süper Loto sonucu: 10 - 11 - 22 - 24 - 42 - 43

Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırdığı bildirildi.