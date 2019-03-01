Milli Piyango çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Her çekilişte hayalleri süsleyen Milli Piyango'nun bu çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu. 2 milyon 500 bin büyük ikramiyesi olan çekilişin sonuçlarına göre 4 kişi ikramiyeyi kazandı ve ikramiye 4'e bölündü. Peki, bu hafta Milli Piyango'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 28 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı ile ikramiye kazanan numaralar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (28 ŞUBAT 2019)

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

481799

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

056350

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

038708 071862 102027 105858 241162 242042

248761 262937 352352 363153 391387 402933

425344 427144 577915 619404 620372 655944

670226 688701

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000826 010842 013930 018231 034329 034768

069768 091972 114538 116402 129535 152704

162898 164698 169178 179473 180970 202330

228624 232292 236475 238300 240607 275631

278933 280524 287640 297163 303707 336592

357192 359946 360681 378858 425446 425780

437491 445669 501631 507128 507135 515936

535137 535525 540317 569162 622412 644141

670434 692845

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

00375 17070 17246 19573 19896 20233

25011 25468 43598 45751 50294 52313

53891 54832 56436 56557 57302 57534

57594 58274 59089 69931 71297 79680

80129 81362 81364 81714 90177 90234

90844 91532 93139 93394 93981 94093

94534 95793 97748 98777

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0524 0535 0914 1222 1971 2100

2103 2284 2627 3189 3246 3703

4296 4481 4926 5124 5625 5755

6211 6488 6572 7394 7869 7927

8054 8233 8473 9453 9489 9719

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

002 007 008 049 080 120

124 156 184 185 204 228

245 328 470 511 662 950

955 970

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 20 43 57 82 83

93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

081799 181799 281799 381799 401799 411799

421799 431799 441799 451799 461799 471799

480799 481099 481199 481299 481399 481499

481599 481699 481709 481719 481729 481739

481749 481759 481769 481779 481789 481790

481791 481792 481793 481794 481795 481796

481797 481798 481899 481999 482799 483799

484799 485799 486799 487799 488799 489799

491799 581799 681799