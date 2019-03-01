Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı bahanesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.