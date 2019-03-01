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  • 01.03.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 21:31

Son dakika: 'de tek kelime ile vahşet! Hamile eşe 25 bıçak...

'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.

Tek kelime ile vahşet! Hamile eşe 25 bıçak...

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı bahanesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

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