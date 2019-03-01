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  • 01.03.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 20:28

'da korku dolu anlar! Oturduğu evi ateşe verdi sonra da...

'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren M.G. evini ateşe verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen , evde hasara yol açtı.

Korku dolu anlar! Oturduğu evi ateşe verdi sonra da...

Selahaddin Eyyübi Mahallesinde oturan M.G., öğleden sonra bilinmeyen nedenle cinnet getirerek oturduğu evi ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale etmesini engellemeye çalışan ve elindeki bıçakla kendisine de zarar veren M.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek emniyete götürüldü.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen , evde hasara yol açtı.

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