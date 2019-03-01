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  • 01.03.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 19:18

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: satabileceklerini söylediler

, satabileceklerini söylediklerini ve müzakerelerin başladığını kaydetti.

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