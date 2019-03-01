Patriot satışına ilişkin yeni bir gelime yaşandı. Son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı" dedi.
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