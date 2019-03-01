Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş sona erdi. Birçok kişinin merakla beklediği soru Hadi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?" ifadelerine yer verildi. İşte 1 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

1 MART 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "Bugünkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?"

Cevap: KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.